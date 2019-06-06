Павел Дуров решил голодать целый месяц

Он сообщил, что не есть ничего уже шесть дней и чувствует себя хорошо.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Павел Дуров рассказал о голодовке в своем официальном Telegram-канале. Создатель мессенджера уверен, что это хорошо скажется на ясности его мышления.

Дуров написал, что в мае он ел только рыбу и морепродукты. В июне он решил, что и этого слишком много и захотел попробовать отказаться от еды совсем. Теперь он пьет только воду и, как уверяет в посте, «чувствует себя прекрасно». Программист верит, что голодовка поможет ему придумать отличные идеи для развития мессенджера.

«Это принесет пользу миллионам пользователей»,

— отметил Дуров.

Также он напомнил, что уже год как не есть глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу. Дуров помимо прочего любит плавать в ледяной воде – так он воспитывает силу воли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дуров рассказал о попытках взлома Telegram-аккаунтов журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге.