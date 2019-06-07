Ученые воссоздали мозг человека

Пока что они смогли вырастить чуть больше 20% переднего мозга.

О своей работе рассказали ученые из Центра психиатрических исследований Института Броудов. В лаборатории они смогли сделать модели переднего мозга небольшого размера, которые идентичны настоящим на 95%, передает Nature. Специалисты рассказывают, что их успехи помогут в дальнейшем понять, как возникают те или иные психические заболевания и связан ли этот процесс с генетикой.

Ученые, благодаря аналогам переднего мозга, смогут отследить поведение органоидов и зафиксировать, как генетические особенности вызывают болезнь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали продукты, которые становятся причиной проблем с ЖКТ. Чтобы уберечь свое здоровье, лучше отказаться от пищи с насыщенными животными жирами. В ходе наблюдения ученые выяснили, что примерно половина населения Китая, Австрии, Франции, Германии, США, Японии и Италии мучаются от боли в желудке. Диета поможет уберечь себя от рака толстой кишки.