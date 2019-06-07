Бесплатный вечер танцев на улице пройдет в Девяткино

Организаторы приглашают всех желающих - если не танцевать, то хотя бы посмотреть. Фото: скриншот видео

Организаторы приглашают всех желающих - если не танцевать, то хотя бы посмотреть. Фото: скриншот видео

На улице Менделеева в пятницу вечером покажут сальсу и бачату.

В Девяткино решили устроить open-air танцев: в пятницу вечером жителей приглашают на улицу Менделеева, сообщили в группе “Девяткино online” 6 июня. Между домами 6 и 10 в 8 часов вечера 7 июня планируют танцевать сальсу, бачату и другие стили.

Организаторы сообщают, что мероприятие станет бесплатным и приглашают к участию всех желающих — если не танцевать, то хотя бы посмотреть.

Видео: https://vk.com/9online

Запись в соцсети сопроводили видео с, возможно, прошлого подобного вечера: на нем девушка танцует с чернокожим молодым человеком. Если он в самом деле прибыл из Латинской Америки или Африки, то жителям Девяткино стоит поспешить и взять у него мастер-класс, если он придет — в танцах жителям этих континентов нет равных.

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