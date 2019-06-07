Петербуржцы заметили красный шатер у «Астории»

Люди полагают, что он нужен для того, чтобы Си Цзиньпин мог пройти в гостиницу незамеченным.

Фотографию опубликовали в сообществе «Питер решает» во «Вконтакте» сегодня, 7 июня. Люди предположили, что красный коридор возвели для председателя КНР Си Цзиньпина, который, кажется, остановился в «Астории» во время своего пребывания в Санкт-Петербурге. Он нужен, чтобы политик мог в любой момент пройти по нему с машины и не привлекать к себе лишнего внимания.

Напоминаем, что Си Цзиньпин уже несколько дней находится в России. Сначала он прилетел в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, а сейчас он находится в Санкт-Петербурге, где принимает участие в ПМЭФ. Сегодня он планирует присутствовать на пленарном заседании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин оценил знания Си Цзиньпина в политологии и зал СПБГУ. Главы двух государств уже успели осмотреть город, а также покататься по Неве.