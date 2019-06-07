Топ 7 ярких событий выходных 8-9 июня в Петербурге

Некоторые начинаются уже сегодня, в пятницу. Примечательно и приятно, что на большинство мероприятий вход совершенно бесплатный.

Вторые летние выходные в Северной столице выдались особенно жаркими — их лучше проводить в парке или в помещении. И афиша на 8-9 июня вполне позволяет это сделать. Здесь есть события на любой вкус в разных районах Петербурга: и национальная еда, и народная музыка, и современный театр, и кошки, и песчаные скульптуры.

Фестиваль песчаных скульптур. Он открылся 25 мая на пляже Петропавловской крепости и продлится до середины сентября. В эти особенно жаркие выходные и по прогнозу без дождей посетить пляж — отличное решение. Выставка растянулась на 4000 квадратных метров, скульптуры выполнены в духе «затерянных миров». Площадка работает ежедневно – с 10:00 до 22:00. Стоимость билета – от 300 рублей.

Он открылся 25 мая на пляже Петропавловской крепости и продлится до середины сентября. В эти особенно жаркие выходные и по прогнозу без дождей посетить пляж — отличное решение. Выставка растянулась на 4000 квадратных метров, скульптуры выполнены в духе «затерянных миров». Площадка работает ежедневно – с 10:00 до 22:00. Стоимость билета – от 300 рублей. Два концерта на Дворцовой . Это культурное событие пройдет в рамках ПМЭФ-2019 – 7 и 8 июня. Сегодня на площади выступят артисты Венской государственной оперы Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина, а завтра – рок и классика объединятся в единое целое. На сцену выйдут «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского. Начало – 20:00, вход свободный.

. Это культурное событие пройдет в рамках ПМЭФ-2019 – 7 и 8 июня. Сегодня на площади выступят артисты Венской государственной оперы Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина, а завтра – рок и классика объединятся в единое целое. На сцену выйдут «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского. Начало – 20:00, вход свободный. Фестиваль национальных кухонь. Мероприятие рассчитано на три дня – 7, 8 и 9 июня, пройдет в Приморском парке Победы. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда разных народов, пройти мастер-классы от поваров, посмотреть творческие номера и поучаствовать в розыгрышах. Всего в этом году будет представлено 15 ресторанов. Фестиваль работает с 12:00, вход свободный.

Мероприятие рассчитано на три дня – 7, 8 и 9 июня, пройдет в Приморском парке Победы. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда разных народов, пройти мастер-классы от поваров, посмотреть творческие номера и поучаствовать в розыгрышах. Всего в этом году будет представлено 15 ресторанов. Фестиваль работает с 12:00, вход свободный. Фестиваль искусств «Белые ночи» в Галерее. Это событие для любителей современного искусства уже идёт и завершится 12 июня. Общая тема фестиваля – «граффити-аппликации». Сегодняшний день посвящен поэзии. В «Галерее» пройдут поэтические баттлы, мастер-классы, споют песни на стихи. Выходные станут временем театра: 8 и 9 июня зрители смогут поучаствовать в мастер-классах от «Этюд-театр» и театра «ЦЕXЪ», увидеть их современные постановки – например, «Конец прекрасной эпохи», а также послушать музыкантов. Вход свободный.

Это событие для любителей современного искусства уже идёт и завершится 12 июня. Общая тема фестиваля – «граффити-аппликации». Сегодняшний день посвящен поэзии. В «Галерее» пройдут поэтические баттлы, мастер-классы, споют песни на стихи. Выходные станут временем театра: 8 и 9 июня зрители смогут поучаствовать в мастер-классах от «Этюд-театр» и театра «ЦЕXЪ», увидеть их современные постановки – например, «Конец прекрасной эпохи», а также послушать музыкантов. Вход свободный. Всемирный день петербургских котов. Событие 8 июня объединит всех неравнодушных к котам и кошкам на Красногвардейском бульваре. Фестиваль продлится с 12:00 до 17:00, но программа насыщенная. В ней выставка кошек, танцевальный флешмоб с котом Брысем, гонки на гигантских улитках, мастер-классы по кошачьей грации, викторины и аква-грим, парад в тельняшках, массовая фотосессия любителей котов и многое другое. Вход свободный.

Событие 8 июня объединит всех неравнодушных к котам и кошкам на Красногвардейском бульваре. Фестиваль продлится с 12:00 до 17:00, но программа насыщенная. В ней выставка кошек, танцевальный флешмоб с котом Брысем, гонки на гигантских улитках, мастер-классы по кошачьей грации, викторины и аква-грим, парад в тельняшках, массовая фотосессия любителей котов и многое другое. Вход свободный. Фестиваль «Славянская Ярмарка» 2019. Грандиозное событие для любителей славянских культур пройдет с 7 по 9 июня в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе уже в 15-й раз. Для гостей будут работать ремесленные мастерские, выставки, контактный зоопарк и фотозоны. Запланированы концерты со звёздами российской эстрады и участниками проектов «Голос» и «Евровидение» – всего выступят 3 538 коллективов и артистов. Пройдет хоровой флешмоб — 7 июня в 17:00 тысячи гостей исполнят на трех языках — русском, украинском, белорусском — песню «Во поле береза стояла». Вход на фестиваль свободный.

Грандиозное событие для любителей славянских культур пройдет с 7 по 9 июня в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе уже в 15-й раз. Для гостей будут работать ремесленные мастерские, выставки, контактный зоопарк и фотозоны. Запланированы концерты со звёздами российской эстрады и участниками проектов «Голос» и «Евровидение» – всего выступят 3 538 коллективов и артистов. Пройдет хоровой флешмоб — 7 июня в 17:00 тысячи гостей исполнят на трех языках — русском, украинском, белорусском — песню «Во поле береза стояла». Вход на фестиваль свободный. Проект «Музыка Летнего сада». В воскресенье, 9 июня, открывается серия бесплатных концертов в Летнем саду– они будут проходить регулярно до 25 августа. Здесь военные оркестры будут исполнять музыку популярных композиторов. В воскресенье, 9 июня, выступит военный оркестр Военной академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва. Начало – 16:00.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге на этой неделе проходит Петербургский международный экономический форум – он завершится в субботу, 8 июня.