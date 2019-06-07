«Жемчужной плазой» будет владеть Сбербанк

Сумма сделки не разглашается.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. К соглашению удалось прийти в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге. На данный момент торговым центром «Жемчужная плаза» владеет финский концерн SRV и «Шанхайская индустриальная инвестиционная компания». Теперь здание будет принадлежать Сбербанку. Закрыть сделку планируют до конца лета 2019 года, передает ТАСС.

«Жемчужная Плаза» войдет в состав одного из закрытых рентных паевых фондов недвижимости «Сбербанк Управление Активами»,

— отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Напоминаем, что торговый центр открыли шесть лет назад, а все помещения в нем сдали с 2017 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Герман Греф вновь стал главой Сбербанка. Президентом и председателем правления крупнейшего российского банка Греф является с 2007 года. Он также заявил, что не собирается всю жизнь работать в компании.