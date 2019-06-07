Путин заявил о ведении разработок в области ИИ

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМФЭ сегодня, 7 июня, сообщил о будущем в области разработок искусственного интеллекта.

Путин отметил, что в скором времени будет подписан указ, согласно которому будет реализовываться национальная стратегия в отношении искусственного интеллекта.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, ВТБ будет принимать участие в данной нацпрограмме. Он отметил, что технологию будет дешевле и легче развивать в рамках общей программы, передают РИА Новости. Он подчеркнул, что работы в области искусственного интеллекта уже проводятся.

Тема обсуждалась в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала.