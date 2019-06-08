Петербургская кошка Тишина Матроскина вернулась на прежнее место

Тишина Матроскина. Фото: Митьки
Тишина Матроскина. Фото: Митьки

Знаменитая скульптура кошки Тишина Матроскина обосновалась на своем прежнем месте – на козырьке дома № 36 по улице Марата, где располагается арт-центр художественного объединения «Митьки».

В 2018 году скульптуру разрушили вандалы, которые пытались сбить ее камнями с фасада здания. Однако кошка, упав с козырька, повисла на проводах и висела там до того момента, пока ее не забрал ее создатель — художник Дмитрий Шагин. Он восстановил Тишину Матроскину и вернул ее на прежнее место.

Рядом с кошкой также разместили фреску — репродукцию картины Дмитрия Шагина «Митёк».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что первый в Петербурге «легальный» художник граффити Леша Бурстон рассказал о взаимоотношениях с властью. Художник, разрисовавший электрический шкаф у Смольного рассказал о «легализации» своего творчества.

Бурстон отметил, что чиновникам неважно, легальное, нелегальное, полулегальное граффити – «лучше чистая стена, вот их твёрдая позиция».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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