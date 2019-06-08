Калви не будут возвращать денежный взнос за участие в ПМЭФ

Калви не вернут деньги за ПМЭФ. Фото: ТАСС
Калви не вернут деньги за ПМЭФ. Фото: ТАСС

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не намерены возвращать взнос за участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, Калви заплатил деньги за участие с надежной, что его выпустят из-под домашнего ареста, но не выпустили. При этом, добавил Кобяков, были предусмотрены все возможности для того, чтобы он стал участником ПМЭФ.

«Можно стать участником любых мероприятий ПМЭФ бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся, я не знаю», — отметил советник Владимира Путина на пресс-конференции по итогам форума.

Напомним, что Майкла Калви обвиняют в мошенничестве. С февраля 2019 года бизнесмен находился в СИЗО, позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Тиньков назвал задержание Калви позором России. Банкир убежден, что основатель фонда Baring Vostok – единственный, кто продвигал страну и рекламировал ее.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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