Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ

Более 25 тысяч учеников набрали 81-100 баллов по профильной математике. Число тех, кто не смог набрать минимальный балл по базовой математике, по данным Рособрнадзор, по сравнению с прошлым годом сократилось на 5 тысяч человек.

Также ведомство сообщает о том, что результаты по литературе и географии в целом остались на уровне прошлогодних, итоги закономерны и подтверждают прозрачность и объективность Единого госэкзамена.

Напомним, что основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Вконтакте» запустила сервис, который поможет ученикам узнать результаты ЕГЭ. Благодаря приложению школьники смогут не только посмотреть баллы, но и поделиться информацией в соцсети.