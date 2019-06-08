На ПМЭФ назвали причину низкой рождаемости в России

79% бедных — это бедные домохозяйства с детьми. Фото: Рixabay
79% бедных — это бедные домохозяйства с детьми. Фото: Рixabay

Число женщин детородного возраста в России к 2033 году может сократиться на четверть. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

По словам замминистра, существует четкая связь рождаемости с экономикой — это видно по показателям бедности.

79% бедных — это бедные домохозяйства с детьми, отметил Вовченко.

По его мнению, стране необходимо выработать программу поддержки семьи и роста их доходов. Именно поэтому эту проблему подняли на экономическом форуме в Петербурге, где встречаются руководители компаний и представители власти России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге продолжает падать рождаемость. В текущем году малышей появилось на свет на 1,4 меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
минтруд ПМЭФ - 2019 рождаемость
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