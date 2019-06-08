Секретный самолет Celera вывели на аэродром для испытаний

Самолету нужен лишь один летчик. Фото: https://twitter.com/SEREF737
Самолету нужен лишь один летчик. Фото: https://twitter.com/SEREF737

Разработку летательного средства вели около 10 лет — его характеристики до сих пор неизвестны.

Самолет Celera 500L готовят к испытаниям — инновационный летный аппарат имеет форму пули, а его характеристики по-прежнему не разглашают, сообщает The Drive.

Разработку летательного средства вели около 10 лет. Celera заметили на аэродроме в Калифорнии.

Издание сообщает, что самолет может полностью изменить коммерческие авиаперевозки. Ему потребуется один летчик, самолет можно будет сажать на любом аэродроме. Его главным козырем станет все-таки не скорость: предполагается, что она составит максимум 800 км/ч. Для сравнения, пассажирский Sukhoi Superjet 100, который начали использовать в 2011 году, может лететь со скоростью до 860 км/ч. Тем не менее экономически новинка может стать в 10 раз эффективнее других бизнес-джетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково вернулся самолет из-за срабатывания датчика о неисправности.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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