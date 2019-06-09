В Минпросвещения дали комментарий высказыванию о том, что учителя — «серая масса»

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора РАНХиГС Ивана Федотова.

Ранее Иван Федотов в ходе ПМЭФ заявил, что учителя являются «отвратительными неудачниками, который ничему не могут научить детей» и «серой массой». Он подчеркнул, что большая часть современных учителей не хотят развиваться, передает РИА Новости.

Зенькович назвал данное высказывание «лицемерием». Он отметил, что к людям, который ежедневно берут на себя ответственность за судьбы детей, нужно относиться с должным уважением.

Кроме того, Зеликов заметил, что Федотов и сам многим обязан своим учителям и наставникам, так как сейчас занимает пост проректора в РАНХиГС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минпросвещения не планирует вводить уроки семейной ценности в России.