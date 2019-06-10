С непогодой в Ленобласть и Петербург пришел град

Фотографии и видео града петербуржцы и жители Ленобласти начали размещать в соцсетях.

Как и обещали синоптики, на смену жаре в Петербург и 47 регион пришли осадки, который сопровождали гроза, молния и даже град.

Непогода настигла жителей Ленобласти еще на прошлой неделе. На смену жаре пришел град, который можно сказать, внезапно обрушился на головы жителей региона, а также машины автовладельцев.

Как сообщают в ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 10 июня, в городе будет небольшая область. Таких сильных осадков, как накануне, синоптики не обещают. Температура воздуха — от +2- до +22.

Во вторник, 11 июня, также будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов.

Середина недели принесет переменную облачность, также будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, а жнем — от +14 до +16.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бушевавшая в Петербурге и Ленобласти гроза едва не стала летальной для водителя грузовика.