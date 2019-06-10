Инаугурация президента Казахстана Токаева назначена на День России

Токаев станет вторым президентом республики с 1990 года. Фото: http://mfa.gov.kz

Токаев станет вторым президентом республики с 1990 года. Фото: http://mfa.gov.kz

За действующего президента отдали голоса почти 71% избирателей, сообщил ЦИК.

В Казахстане завершились внеочередные выборы президента после ухода с поста Нурсултана Назарбаева. Почти 71% избирателей отдали голоса за Касыма-Жомарта Токаева, сообщают в ЦИК Кахастана 10 июня.

Выборы прошли в воскресенье 9 июня — сегодня в комиссии окончательно подсчитали голоса.

Ближайшим соперником Токаева стал журналист Амиржан Косанов — у него 16,23% голосов. В ЦИК предложили установить дату инаугурации (вступления в должность) на среду 12 июня. В этот день в РФ празднуют День России.

Токаев 6 лет занимал пост главы Сената Парламента Казахстана до назначения на должность врио президента. Он станет вторым президентом республики с 1990 года — государством более 28 лет управлял Нурсултан Назарбаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Токаев рассказал о знакомстве с Путиным.