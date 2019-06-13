Twitter за день заблокировал почти 5 тысяч аккаунтов в Иране

По результатам суточных блокировок "под удар" попали четыре российских аккаунта. Фото: pixabay.com

По результатам суточных блокировок "под удар" попали четыре российских аккаунта. Фото: pixabay.com

Сотрудники безопасности соцсети считают, что они связаны с правительством Ирана.

Сотрудники социальной сети Twitter сообщили об удалении тысяч аккаунтов, поскольку связали их с Иранским правительством, о чем сообщил официальный канал Twitter Safety 13 июня.

За один день сотрудники безопасности закрыли доступ к 4779 аккаунтам в Иране, которые они поделили в три группы. Первая (1666 аккаунтов) группа размещала мировые новости таким образом, чтобы выставить Иран в положительном свете. Вторая участвовала в обсуждении ситуации с Израилем, нарушая правила сайта. Еще 2865 аккаунтов оказались “фейковыми” и использовались для выявления дискуссий о политической обстановке в Иране.

“Под удар” попали четыре аккаунта в России, 130 в Испании, 33 в Венесуэле.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что США считают, что на танкеры напал Иран.