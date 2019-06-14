Картину Виктора Цоя «Рождение звезды» продадут за 900 тысяч рублей на торгах

Художественное произведение, в создании которого принял участие лидер группы «Кино» продадут на аукцине.

Сообщается, что картину «Рождение звезды», которую нарисовал Виктор Цой спустят с молотка 26 июня. О том, что произведение будет продано, в эту пятницу сообщили организаторы аукциона «12-й стул».

Отметим, что картина является произведением нескольких человек. Её написали зимой 1985 года, в рождественские праздники. Достоверно известно, что рисовали её профессиональные живописцы Андрей Медведев и Лидия Шульгина. Те, кто проводит аукцион, утверждают, что звезда на картине вышла из-под кисти солиста музыкальной группы «Кино» Виктора Цоя.

Уже известно, что первоначальная стоимость произведения составит 900 тысяч рублей.

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