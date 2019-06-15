Движение по Кушелевской дороге закроется с 15 июня

Движение на участке Кушелевской дороги в Петербурге будет ограничено для транспорта с субботы, 15 июня. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

В ведомстве отметили, что движение будет ограничено на участке Кушелевской дороги от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Непокоренных с 15 июня по 14 июля.

Также, 5 и 6 июля, с 23:00 до 07:00 будет перекрыто движение на съезде с Кушелевской дороги на Новороссийскую улицу при движении от путепровода и съезд с Новороссийской улицы на Кушелевскую дорогу по направлению к проспекту Непокорённых.

Причиной месячных неудобств для автомобилистов станут ремонтные работы по укладке нового асфальта, подчеркнули в ГАТИ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Водоканал опроверг обвинения ГАТИ в незаконности работ на шоссе Революции.