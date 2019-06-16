Горизбирком обратился к МВД для проверки обращений о сборе подписей за Беглова

Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в бюджетной организации проходил сбор подписей за одного из кандидатов.

Пользователи соцсетей заявляли о том, что в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики, который находится на Тихорецком проспекте, был организован незаконный сбор подписей в пользу самовыдвиженца на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербург. Подписи собирались якобы в пользу временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Представители Городкой избирательной комисси получили два заявления о сборе подписей в бюджетных организацих, передает ГИК. В связи с этим ведомство обратилось к сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

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