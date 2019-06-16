Горизбирком Петербурга привлек прокурора в связи с тайным назначением муниципальных выборов

Прокуратура решает вопрос. Фото: https://pixabay.com
Прокуратура решает вопрос. Фото: https://pixabay.com

Городская избирательная комиссия (ГИК) Санкт-Петербурга в связи с несколькими обращениями провела проверку.

Проверка показала, что тайные назначения выборов в муниципалитетах без информирования потенциальных кандидатов действительно были, передает ИА REGNUM.

В результате вмешательства комисси были созданы условия, обеспечивавшие соблюдение законов в отношении обнародования решения о назначении выборов в МО №15. Также работа ведется по подобной ситуации в МО «Сосновское».

О тайном назначении выборов в последнем муниципальном образовании оппозиционные кандидаты узнали случайно, в связи с чем обратились с жалобами в ГИК, ЦИК и прокуратуру Санкт-Петербурга. Горизбирком проводит изучение сложившейся ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком обратился к МВД для проверки обращений о сборе подписей за Беглова.

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