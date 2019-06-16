В Минстрой передали перечень долгостроев Ленобласти

До конца лета вопросы должны быть решены. Фото: pixabay.com
До конца лета вопросы должны быть решены. Фото: pixabay.com

Госстройнадзор Ленинградской области передал в Минстрой дополненный список объектов-долгостроев.

В реестр попала также информация о пострадавших участниках долевого строительства, был передан список дольщиков, в отношении которых была объявлена процедура банкротства, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области.

Также отмечается, что в ближайшее время список обманутых дольщиков претерпит существенные изменения. На данный момент депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект, согласно которому обманутые дольщики не обязаны будут заявлять о своем статусе.

Согласно плану, решение вопросов с проблемными объектами Ленинградской области должно быть завершено к концу лета текущего года. Затем будет приниматься решение по возобновлению строительства объектов в регионе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга будет проведен ремонт 255 зданий.

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