В Минстрой передали перечень долгостроев Ленобласти

Госстройнадзор Ленинградской области передал в Минстрой дополненный список объектов-долгостроев.

В реестр попала также информация о пострадавших участниках долевого строительства, был передан список дольщиков, в отношении которых была объявлена процедура банкротства, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области.

Также отмечается, что в ближайшее время список обманутых дольщиков претерпит существенные изменения. На данный момент депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект, согласно которому обманутые дольщики не обязаны будут заявлять о своем статусе.

Согласно плану, решение вопросов с проблемными объектами Ленинградской области должно быть завершено к концу лета текущего года. Затем будет приниматься решение по возобновлению строительства объектов в регионе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга будет проведен ремонт 255 зданий.