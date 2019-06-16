Дачники возвращаются в Петербург и с собой привозят пробки на дорогах

Пробка возникла также на внешней стороне КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Фото: https://vk.com/spb_today

Пробка возникла также на внешней стороне КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Фото: https://vk.com/spb_today

Движение на некоторых дорогах осложняет плотное движение и дорожно-транспортные аварии.

Так, пробки на Ленинградском, Новоприозерском и Приозерском шоссе начали образовываться еще около 16:00. Движение осложнено и на КАД, там на некоторых участках проводят ремонтные работы по борьбе с колейностью, поэтому некоторые полосы закрыт для движения.

Так, пишу петербуржцы, на внешней стороне КАД после “Меги Парнас” затор. Водители обвиняют во всем любителей проехать с нарушениями по обочине.

В 15:06, сообщает “Фонтанка” ссылаясь на сервис “Яндекс”, было зафиксирована пробка длинною в 10 км. Пробка возникла также на внешней стороне КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе.

Помимо этого, дорожную ситуацию в воскресенье осложняют и аварии. Возле поселка Ящера днем произошло ДТП с участием четырех машин. “Паровозик” создал пробку от Мшинской, пишут очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Московском шоссе автомобиль с прицепом вылетел в кювет.