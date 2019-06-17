Россиян-огородников хотят лишить соцпособий

Россиян, имеющих огород или свободную жилую площадь, назвали «мнимыми» бедными и предложили лишить их государственной поддержки в виде пособий.

По данным «Известия», представители региональных властей считают, что россияне с огородом не нуждаются в госпособиях.

Чиновники уверены, что «освободившиеся средства» нужно перенаправлять гражданам, которые действительно нуждаются в денежной поддержке.

Критерии нуждаемости для получения социальной поддержки с 2014 года определяются региональными властями. В Минтруде не видят смысла устанавливать единые критерии из-за большой разницы ситуаций в регионах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что активистки в Британии отказываются рожать из-за экологического кризиса. Основательницей BirthStrike является солистка групп Vaults и Mesador Блайт Пепино.

Она и еще четыре сотни женщин объявили «родильную забастовку». Примкнувшие к движению девушки заявляют, что не хотят заводить детей, потому что в мире настал экологический кризис.