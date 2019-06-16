Активистки в Британии отказываются рожать из-за экологического кризиса

К движению уже примкнуло 400 человек.

Основательницей BirthStrike является солистка групп Vaults и Mesador Блайт Пепино. Она и еще четыре сотни женщин объявили «родильную забастовку». Примкнувшие к движению девушки заявляют, что не хотят заводить детей, потому что в мире настал экологический кризис. Их пугает «бездействие властей перед лицом этой угрозы всему нашему существованию». Рожать ребенка они считают негуманным и опасным.

Помимо прочего женщины отметили, что необходимо повысить уровень качества медобслуживания детей и взрослых.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжает падать рождаемость. Каждый год в Санкт-Петербурге рождается все меньше детей – если в первой половине 2018 года их появилось на свет 20,2 тысячи, то в 2019 – на 1,4 тысячи меньше, сообщили в комитете ЗАГС. Что касается апреля месяца, то результат хуже нынешнего был семь лет назад.