Шаверму больше всего любят в спальных районах Петербурга

Реже всего арабское блюдо заказывают в Красногвардейском и Выборгском районах.

Эксперты определили, в каких районах Санкт-Петербурга больше всего любят шаверму — мясо с салатом, завернутое в лаваш или лепешку. Блюдо, пришедшее в Северную столицу с Ближнего Востока, больше всего любят в Пушкинском, Московском, Курортном и Петроградском районах, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса Delivery Club 17 июня.

Блюдо является наименее популярным в Красногвардейском и Выборгском районах. Аналитики уверены, что спрос на шаверму выше в спальных районах Петербурга. Для жителей Петроградки и центра Петербурга выбор доступной еды шире, поэтому они немного отстают в рейтинге.

Средняя стоимость одной шавермы в сервисе составила 274 рубля. При этом в ларьках и уличных кафе быстрого питания блюдо можно купить в среднем за 150-200 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Госдуму на должность помощника депутата взяли блогера Юрия Хованского: он стал популярен благодаря видеообзорам на кафе с шавермой в Санкт-Петербурге.