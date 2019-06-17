Облака-НЛО зависли над КАД Петербурга

Лентикулярные облака не движутся при ветре, их появление говорит о влажном воздухе.

В понедельник жители Санкт-Петербурга заметили над КАД Санкт-Петербурга странные облака, напоминающие по форме “летающие тарелки” пришельцев. Фотографии облаков появились в социальных сетях 17 июня.

Очевидцы передают, что гигантские линзовидные облака висят на юго-западе Санкт-Петербурга по дороге на порт Бронка.

В социальной сети активно обсуждают природное явление. Возможно, жители Северной столицы столкнулись с лентикулярными или линзовидными облаками. Они встречаются довольно редко и не движутся даже при сильном ветре. Синоптики считают, что подобная форма облаков означает повышенное содержание влаги в воздухе и могут свидетельствовать о приближении атмосферного фронта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что над Петербургом зависли облака-мамматусы.