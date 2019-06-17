Экс-президент Египта умер в суде

У Мухаммеда Мурси, скорее всего, случился сердечный приступ.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем рассказывает Al Shorouq, ссылаясь на свои источники. В материалах сказано, что смерть настигла политика прямо во время заседания по делу о шпионаже. Бывший президент выступал в роли обвиняемого. Во время перерыва Мухаммеду Мурси стало плохо – он упал в обморок. После этого он не приходил в сознание. По предварительным данным, у обвиняемого случился сердечный приступ.

Напоминаем, что Мурси страдал эпилепсией. В 2014 году защита требовала для него домашнего ареста, ссылаясь на диагноз экс-президента Египта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму умер российский биатлонист из Мурманска. Известно, что группа спортсменов из Мурманска выдвинулась на утреннюю пробежку, после которой на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта не вернулся один из спортсменов. Молодой человек был 2001 года рождения.