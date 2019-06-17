Кудрин: «социальный взрыв» возможен из-за бедности

Глава Счетной палаты назвал количество людей, которые находятся за чертой бедности.

О возможности «социального взрыва» глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в своем интервью в программе «Познер» на Первом канале. Он не исключил, что он вероятен, так как в России становится все больше бедных людей. «Социальный взрыв» может предотвратить только уменьшение уровня нуждающихся. Сейчас таковых на территории страны проживает около 12,5 миллионов человек.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях»,

— заявил Кудрин. Спасти людей от нищеты, по мнению главы Счетной палаты, могут материнский капитал и пособия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Дрозденко намерен побороть бедность в Ленинградской области к 2021 году. Доход всех жителей региона достигнет прожиточного минимум, пообещал губернатор.