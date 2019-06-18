В Стамбуле в драке между гражданами России и Грузии погибли два человека

В Стамбуле произошла драка между гражданами России и Грузии. Погибли два человека. Об этом сообщает издание DHA.

Утром 17 июня между гражданами России и Грузии возникла словесная перепалка, которая переросла в драку с летальным исходом, пишет портал Rusturkey.

В ходе столкновения гражданин РФ получил ранение в брюшную полость. Грузинский гражданин умер от огнестрельного ранения в голову, остальные участники драки скрылись.

Консульство России пока ситуацию не комментировало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в одном из отелей Лахти мужчина пытался расплатиться поддельными купюрами достоинством 200 евро каждая. У него оказалось восемь купюр, которые, по его словам, он приобрел в интернете. На одной стороне купюры читается надпись на русском языке «сувенирная продукция», с другой — «не является платежным средством».