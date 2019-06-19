Макаров прокомментировал жалобы на систему «тайных» выборов в муниципалитетах

Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное Собрание Петербурга
Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров высказался по поводу жалоб на «тайное» назначение выборов в муниципалитетах Северной столицы.

Макаров заявил о своем негативном отношении к такой практике, сообщает 78.ru.

По его словам, выборы нельзя назначать тайно. Если кто-то владеет информацией такого рода, то пусть сообщит в городскую избирательную комиссию, — добавил спикер ЗакСа.

Ранее стало известно, что в трех районах Петербурга муниципалитеты тайно объявили выборы. Делом занялся Горизбирком, который привлек к проверке прокурора.

В результате вмешательства комиссии были созданы условия, обеспечивавшие соблюдение законов в отношении обнародования решения о назначении выборов в нескольких муниципалитетах.

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