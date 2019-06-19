В Норвегии могут создать первую в мире «зону без времени»

Жители норвежского острова Соммарёй, на котором полярный день длится с 18 мая по 26 июля, планируют объявить себя первой в мире «зоной без времени» на этот период, сообщает РИА «Новости».

По словам островитянина Кьелл Уве Хвединга, на острове постоянный дневной свет и все жители живут «соответственно этому».

«Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться», добавил Хвединг.

В июне 2019 года островитяне встретились с норвежскими депутатами и вручили им петицию с подписями. Они надеются, что правительство введет гибкий график в школах и на рабочих местах.

Основными отраслями на острове Соммарёй являются туризм и рыболовство.

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