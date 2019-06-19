Спутник Холодной войны показал, что ледники Гималаев тают в 2 раза быстрее

Хребет теряет по 7,5 млрд тонн в год. Фото: pixabay.com
Хребет теряет по 7,5 млрд тонн в год. Фото: pixabay.com

На “третьем полюсе Земли” осталось лишь 72% от количества льда в 1975 году.

Ледники Гималаев тают в 2 раза быстрее, чем раньше, сообщает журнал Science Advances. Ученые сделали такие выводы, изучив снимки, сделанные одним из шпионских спутников, который запустили в эпоху Холодной войны.

Азиатский горный хребет теряет по 1% от массы льда в год, уверены исследователи. Гималаи считаются “третьим полюсом” Земли из-за объемов льда, но сейчас там осталось лишь 72% от количества льда в 1975 году. Эксперты уверены, что сейчас хребет теряет по 7,5 млрд тонн в год, тогда как с 1975 по 2000 год исчезало по 3,9 млрд тонн.

Таяние ледников в Гималаях мало повлияет на рост уровня моря, но серьезно скажется в будущем на запасах воды для жителей региона. У ученых не было точных данных о ситуации в горах, до тех пока не обнаружили возможность получить онлайн-доступ к спутнику времен Холодной войны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Норвегии хотят создать зону “без времени”.

гималаи Глобальное потепление климат лед таяние ледников холодная война экология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спутник Холодной войны показал, что ледники Гималаев тают в 2 раза быстрее
Вышел трейлер “Серебряных коньков” про Петербург 1899-го
Коту-инвалиду поставили протез в Москве
Семак рассказал, что Кузяева осмотрят в Барселоне
Портреты Ахматовой покажут в Русском музее
Пожар на “Советской звезде” полностью потушили
Ургант и Розенбаум «подошли из-за угла» к петербуржцам
Коптин рассказал, что из коммунальных услуг всего дороже