Спутник Холодной войны показал, что ледники Гималаев тают в 2 раза быстрее

На “третьем полюсе Земли” осталось лишь 72% от количества льда в 1975 году.

Ледники Гималаев тают в 2 раза быстрее, чем раньше, сообщает журнал Science Advances. Ученые сделали такие выводы, изучив снимки, сделанные одним из шпионских спутников, который запустили в эпоху Холодной войны.

Азиатский горный хребет теряет по 1% от массы льда в год, уверены исследователи. Гималаи считаются “третьим полюсом” Земли из-за объемов льда, но сейчас там осталось лишь 72% от количества льда в 1975 году. Эксперты уверены, что сейчас хребет теряет по 7,5 млрд тонн в год, тогда как с 1975 по 2000 год исчезало по 3,9 млрд тонн.

Таяние ледников в Гималаях мало повлияет на рост уровня моря, но серьезно скажется в будущем на запасах воды для жителей региона. У ученых не было точных данных о ситуации в горах, до тех пока не обнаружили возможность получить онлайн-доступ к спутнику времен Холодной войны.

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