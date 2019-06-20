На «Прямой линии» с Путиным пока не прозвучало ни одного вопроса от жителей Петербурга и Ленобласти

Президент Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Президент Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ходе программы «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пока еще не было задано ни одного вопроса от жителей Петербурге и Ленобласти.

Отметим, что еще до начала передачи свои видеообращения в «Прямую линию» отправили активисты, защищающие от застройки Муринский парк, парк на Смоленке, Южно-Приморский парк, а также от жители городов Мурино, Кудрово и Бугров в Ленобласти, которые жалуются на отсутствие пригодной для жизни инфраструктуры: полицейских участков, больниц, пожарного депо и прочего.

Муринцы также попросили президента обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин попросил жителей России не сердиться на него. По словам президента, предметно говорить по каждому вопросу не позволяет формат программы и размер страны.

владимир путин прямая линия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Виновника в разврате по отношению к 14-летней в Коммунарах задержали спустя месяц
На «Прямой линии» с Путиным пока не прозвучало ни одного вопроса от жителей ...
Путин пообещал, что ФАС разберется с растущими тарифами на вывоз мусора
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста Соколова пришел на похороны
В Пулково задерживается вылет 15 рейсов
С Большого цирка на Фонтанке отлетел кусок фасада
Подрядчик аэропорта Пулково получил 4 года условно
Жителям Петербурга разрешили оголять торс в жару