На «Прямой линии» с Путиным пока не прозвучало ни одного вопроса от жителей Петербурга и Ленобласти

В ходе программы «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пока еще не было задано ни одного вопроса от жителей Петербурге и Ленобласти.

Отметим, что еще до начала передачи свои видеообращения в «Прямую линию» отправили активисты, защищающие от застройки Муринский парк, парк на Смоленке, Южно-Приморский парк, а также от жители городов Мурино, Кудрово и Бугров в Ленобласти, которые жалуются на отсутствие пригодной для жизни инфраструктуры: полицейских участков, больниц, пожарного депо и прочего.

Муринцы также попросили президента обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин попросил жителей России не сердиться на него. По словам президента, предметно говорить по каждому вопросу не позволяет формат программы и размер страны.