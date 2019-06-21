На Выборгской набережной заметили «танцующий» люк

Все выглядело так, как будто из него вот-вот кто-то выберется.

Обо всем стало известно 21 июня. Новостью о подозрительном люке поделились пользователи социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мегаполис Санкт-Петербург». Люди выложили видеозапись, на которой запечатлен весь процесс. В начале видно, что люк подрагивает – из него как будто что-то вырывалось. Спустя пару секунд он превратился в фонтан. «Фонтанка» рассказывается, что специалисты «Водоканала» выезжали на место происшествия – дело в том, что колодец коммунальной сети переполнился из-за ливня, что и стало причиной для бьющей из-под земли воды.

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