Дональд Трамп хочет сделать Иран “снова великим”

Президент США заявил, что не допустит появления у республики ядерного оружия.
Дональд Трамп планирует стать лучшим другом Ирана, но не допустит, чтобы республика получила ядерное оружие. В своей речи 22 июня президент США заявил: “Сделаем Иран снова великим”. Выражение “Сделаем Америку снова великой” являлось предвыборным лозунгом Трампа, когда он еще не был президентом и соперничал за кресло с Хиллари Клинтон.
Президент заявил, что Иран станет богатой страной, если примет его помощь. Санкции США сильно ударили по экономике страны, и правительство Америки может ввести новые, заверил Трамп. Он отметил, что Иран может все же получить ядерное оружие в течение 5-6 лет.
В своем Twitter Трамп заявил, что сейчас находился в Кэпм-Дэвид, загородной резиденции президента США, и работает над решением вопроса об отношениях с Ираном в том числе.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дональд Трамп в последний момент отменил удар по Ирану.