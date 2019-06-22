Дональд Трамп хочет сделать Иран “снова великим”

Трамп считает, что Иран разбогатеет, если примет его помощь. Фото: pixabay.com

Трамп считает, что Иран разбогатеет, если примет его помощь. Фото: pixabay.com

Президент США заявил, что не допустит появления у республики ядерного оружия.

Дональд Трамп планирует стать лучшим другом Ирана, но не допустит, чтобы республика получила ядерное оружие. В своей речи 22 июня президент США заявил: “Сделаем Иран снова великим”. Выражение “Сделаем Америку снова великой” являлось предвыборным лозунгом Трампа, когда он еще не был президентом и соперничал за кресло с Хиллари Клинтон.

Президент заявил, что Иран станет богатой страной, если примет его помощь. Санкции США сильно ударили по экономике страны, и правительство Америки может ввести новые, заверил Трамп. Он отметил, что Иран может все же получить ядерное оружие в течение 5-6 лет.

В своем Twitter Трамп заявил, что сейчас находился в Кэпм-Дэвид, загородной резиденции президента США, и работает над решением вопроса об отношениях с Ираном в том числе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дональд Трамп в последний момент отменил удар по Ирану.