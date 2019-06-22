Воскресенье станет прохладным, ветреным и ясным

Осадки вернутся в Санкт-Петербург лишь на следующей неделе.

Синоптики обещают жителям Санкт-Петербурга ясное, но относительно прохладное воскресенье, следует из данных Гидрометцентра от 22 июня.

Согласно прогнозу, в Петербурге ждут небольшую облачность и достаточно сильный ветер с Финского залива — его скорость достигнет 12 м/с. Температура воздуха составит около 20-22 градуса тепла в течение дня. Ночью столбик опустится до 15 градусов. Напомним, в это воскресенье для выпускников школ Санкт-Петербурга устроят праздник «Алые Паруса» и по Неве проплывет бриг «Россия»

Новые дожди придут в Санкт-Петербург уже на следующей неделе — скорее всего, во вторник 25 июня. Согласно оценкам Гидрометцентра, вероятность осадков в этот день составляет 77%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Санкт-Петербурга река Смоленка вышла из берегов после мощного дождя.