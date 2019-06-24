Прокуратура следит за деньгами дольщиков “ПетроЦентра” на Карповке

Застройщик не просил в банке финансирования, но воспользоваться средствами дольщиков не сможет.

В прокуратуре озабочены ситуацией со строительством жилого дома на берегу набережной реки Карповки, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 июня. “Петроцентр” предупредили, что использовать деньги дольщиков без эскроу-счета нельзя.

С 1 июля застройщики смогут работать по договорам о долевом строительстве только при внесении денег дольщиков на эскроу-счет, где они будут лежать весь период строительства. Исполнитель получает деньги после конца работ.

К 1 июля дом не достроят, а “Петроцентр” не стал обращаться в банк за проектным финансированием. В прокуратуре Петербурга предупредили застройщика, что он сможет взять для строительных целей пока что чужие деньги.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Приневском” детский сад ввели в эксплутацию.