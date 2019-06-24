Прокуратура следит за деньгами дольщиков “ПетроЦентра” на Карповке

Закон об эскроу-счете вступит в силу 1 июля. Фото: pixabay.com
Закон об эскроу-счете вступит в силу 1 июля. Фото: pixabay.com

Застройщик не просил в банке финансирования, но воспользоваться средствами дольщиков не сможет.

В прокуратуре озабочены ситуацией со строительством жилого дома на берегу набережной реки Карповки, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 июня. “Петроцентр” предупредили, что использовать деньги дольщиков без эскроу-счета нельзя.

С 1 июля застройщики смогут работать по договорам о долевом строительстве только при внесении денег дольщиков на эскроу-счет, где они будут лежать весь период строительства. Исполнитель получает деньги после конца работ.

К 1 июля дом не достроят, а “Петроцентр” не стал обращаться в банк за проектным финансированием. В прокуратуре Петербурга предупредили застройщика, что он сможет взять для строительных целей пока что чужие деньги.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Приневском” детский сад ввели в эксплутацию.

долевое строительство дольщики карповка петроцентр прокуратура эскроу-счета
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В несколько рек Петербурга попали нефтепродукты
Курсанты ВМеда отметили выпускной по полной
Из квартиры на юге Петербурга вывезли 400 кг реагентов для проявки пленки
Прокуратура следит за деньгами дольщиков “ПетроЦентра” на Карповке
Петербургские институты – ключевые экспортеры запатентованных технологий России
Кировском районе Ленобласти обнаружили утопленника
Житель Нового Девяткино пообещал устроить «салют» для управляющей компании
Отец задолжал дочке 20 млн рублей по алиментам