В Луге благоустраивают большую пешеходную зону

В городе Луга в Ленинградской области на проспекте Кирова между улицей Дзержинского и переулком Связи начали работы по благоустройству новой пешеходной зоны.

Пешеходная зона будет располагаться рядом с детской музыкальной школой, что позволит детям безопасно проводить время, гулять. Проект пешеходной зоны основывался на художественно-эстетических принципах формирования комфортной среды города.

В соответствии с проектом пешеходные дорожки будут выложены тротуарной плиткой, также на улице размесят новые скамейки и урны. Зона будет оснащена системой уличного освещения.

На территории будет произведена высадка деревьев в рамах работ по озеленению пространства, также там помесят цветочные клумбы. Главной особенностью станут архитектурные формы в виде музыкальных инструментов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Добрый трамвай» рассказал петербургским школьникам о безопасности на дороге.