В числе футболистов в антироссийских футболках оказались граждане РФ

Три футбольных клуба Грузии вышли на поле в рамках матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках. Ими стали команды «Рустави», «Локомотив» и «Торпедо».

Оказалось, что среди них было два футболиста, которые являются гражданами России. Оба они играют за клуб «Торпедо», передает издание sports.ru.

В своеобразной акции протеста поучаствовал 26-летний полузащитник Нодар Кавтарадзе. Спортсмен родился в Москве. За свою карьеру он играл за фар-клуб «Локомотив» и «Локомотив-2».

Вторым стал 19-летний защитник Вахтанг Небиеридзе. Футболист был воспитанником московского футбольного клуба «Строгино» и также имеет гражданство РФ. В «Торпедо» он пришел только зимой этого года.

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