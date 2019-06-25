Косаток и белух из «китовой тюрьмы» планируют выпустить в Охотское море

Спасательная операция выловленных ранее морских млекопитающих продолжается.

Морских млекопитающих из Приморской «китовой тюрьмы» доставили к мысу Пировского, где организована их реадаптация и затем выпуск в Охотское море, передает ИА «Интерфакс». Широко известно про историю с выловленными белухами и касатками стало после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Период реадаптации морских млекопитающих должен занять 10 дней. В это время за ними будут следить специалисты, они и решат, когда животных можно будет выпустить в дикую природу.

Напомним, что косатки и белухи были выловлены в прошлом году для продажи. Всего около 100 морских млекопитающих.

Позже выяснилось, что животные отловлены с большим числом нарушений законов РФ. Возбуждены уголовные и административные дела по данному факту.

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