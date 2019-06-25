В Приморском районе председатель ЖСК «попал» на 5000 рублей за долгий ответ

Житель дома хотел узнать, сколько должен платить. Фото: pixabay.com
Житель дома хотел узнать, сколько должен платить. Фото: pixabay.com

Вопрос жильца касался стоимости коммунальных услуг, которые предоставляет компания.

Прокуратура Приморского района провела проверку в отношении должнострного лица – председателя правления ЖСК 817. Поводом стало обращение в прокуратуру гражданина, которому в ЖСК вовремя не дали ответ на вопрос, рассказали 25 июня Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Было установлено, что гражданин обратится в ЖКС с двумя вопросами. Они были зарегистрированы в тот же день, согласно журналу.

Заявителю пришел ответ с инфомацией о стоимости услуг, предоставляемых ЖСК, но с нарушением срока.

Прокуратура в отношении председателя ЖСК возбудила дело об административном правонарушении. Статья – 5.39 КоАП РФ (несвоевременное представление информации). После рассмотрения дела мировым судьей председателю назначили штраф в размере 500 рублей.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на Васильевском острове детские площадки поросли травой и мхом.

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