В Ленобласть прибыла делегация из Германии

Делегаты прибыли сегодня. Фото: Администрация ЛО
Делегаты прибыли сегодня. Фото: Администрация ЛО

Сегодня, 25 июня, в Доме правительства Ленинградской области пребывают официальные представители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Немецкую делегацию возглавляет руководитель государственной канцелярии федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания Хайко Гойе.

Делегаты прибыли с партнерским визитом, первым этапом которого является встреча с вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике Сергеем Перминовым. Он напомнил гостям о тысячелетней истории Ленинградской земли и современной диверсифицированной местной экономике.

Хайко Гойе, в свою очередь, отметил успехи в области сотрудничества Германии с Ленинградской областью, выразив убежденность в дальнейшем развитии партнерских взаимоотношений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что иранец пытался перебежать в Финляндию через Выборг.

Германия делегация ленобласть
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