В США под Атлантическим океаном нашли пресную воду

Огромный резервуар с пресной водой обнаружили исследователи неподалеку от побережья США.

Группа исследователей под руководством морского геолога Хлои Густафсон начали свое исследование в 2015 году. Тогда они при помощи электромагнитного приемника просканировали побережье Нью-Джерси. Выяснилось, что почти 3 тысячи кубических километров пресной воды находится в резервуаре, который имеет протяженность в 350 километров и тянется вдоль побережья от Массачусетса до Нью-Джерси.

Стало известно, что запасы могли образоваться по причине таяния ледников около 15-20 тысяч лет назад. Возможно, площадь резервуара намного больше — вода может копиться в северо-восточной части материковой территории, затопленной Атлантическим океаном.

Подобные водные хранилища могут быть обнаружены людьми по всему миру. Тогда, нехваток пресной воды может быть решен.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые рассказали о том, что миллионы лет назад вместо Петербурга был Тропический океан.