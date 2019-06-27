Делегации из Литвы и Эстонии продолжат работу на ПАСЕ

Они не хотят покидать ассамблею, несмотря на возвращение России.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в делегациях двух стран – представители Литвы и Эстонии заявили, что примут участие в летней сессии, а вот делегации Грузии и Латвии пока раздумывают – им нужно проконсультироваться с правительствами своих стран. Ранее они сообщили, что готовы покинуть организацию из-за восстановления полномочий российской делегации.

Депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис рассказал, что хочет принять участие в обсуждении доклада по убийству Бориса Немцова. Представитель Эстонии отметил, что также хочет присутствовать во время разговора о политике.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что члены делегаций шести стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России. Делегаты Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегации Польши покинули летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста.