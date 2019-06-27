«ПСЖ», несмотря на желание Паредеса, все-таки хочет его продать

Футболист может присоединиться к «Интеру» или «Милану».

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Информацией поделилось издание Paris United, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что парижский клуб рассматривает несколько вариантов для трансфера – Паредес сможет продолжить карьеру в Италии.

В СМИ пишут, что продать игрока хочет спортивный директор «ПСЖ», так как бывший «сине-бело-голубой» якобы не устраивает клуб уровнем профессионализма. Пока что ни один клуб РПЛ не проявил интереса к покупке футболиста.

Сам Паредес уверяет, что останется в «ПСЖ», несмотря на слухи об его уходе. Он рассказал, что точно не намерен возвращаться в «Зенит».

Напоминаем, что игрок стоит французскому 40 миллионов евро. С тех пор, как он перешел в команду, Паредес принял участие в 22 матчах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» продает билеты на три первых домашних матча.