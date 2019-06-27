Путин думает о преемнике

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России ответил на вопрос о том, кого он видит главой страны после себя.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Своими мыслями президент России Владимир Путин поделился в интервью для британской газеты Financial Times. Глава страны отметил, что довольно часто думает о преемнике – он задается вопросом о будущем президенте с 2000 года. При этом Путин заявил, что не ему решать, кто достоин стать главой России – выбирать будут избиратели.

Напоминаем, что Путин занимает президентский пост с 2000 года до настоящего момента с перерывом на один срок – с 2008 по 2012 годы эту должность занимал Дмитрий Медведев, который сейчас является премьер-министром.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава штаба Навального рассказал о нападении и “фейковых очередях” на выборы в МО.

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