Путин думает о преемнике

Президент России ответил на вопрос о том, кого он видит главой страны после себя.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Своими мыслями президент России Владимир Путин поделился в интервью для британской газеты Financial Times. Глава страны отметил, что довольно часто думает о преемнике – он задается вопросом о будущем президенте с 2000 года. При этом Путин заявил, что не ему решать, кто достоин стать главой России – выбирать будут избиратели.

Напоминаем, что Путин занимает президентский пост с 2000 года до настоящего момента с перерывом на один срок – с 2008 по 2012 годы эту должность занимал Дмитрий Медведев, который сейчас является премьер-министром.

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