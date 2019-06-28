В США самолет врезался в жилой дом

Фото: Screenshot twitter.com/Bur01210878
Фото: Screenshot twitter.com/Bur01210878

Одномоторный гражданский самолет упал на жилой дом в американском штате Северная Каролина, сообщает WRAL News.

Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июня, в городе Хоуп Миллс (Hope Mills). В результате происшествия пилот и один человек, находящийся в доме погибли.

Еще одного пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Причина аварии устанавливается.

На кадрах, снятых с воздуха, видны разбросанные по сторонам обломки фюзеляжа самолета. Также на фото запечатлен наполовину разрушенный дом среди деревьев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Сочи в ДТП с автобусом пострадали 9 человек, в том числе трое детей. По данным администрации города, семь пострадавших уже прошли обследование и отпущены домой, сообщает издание.

Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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