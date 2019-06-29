Тихонова прошла муниципальный фильтр выборов губернатора

Тихонова собрала 162 подписи. Фото: СПБИК
Тихонова собрала 162 подписи. Фото: СПБИК

Сейчас только три кандидата из 28-ми сдали бумаги с подписями муниципалов.

Надежда Тихонова собрала нужное число подписей муниципальных депутатов Петербурга и сдала их в Горизбирком, сообщили в партии “Справедливая Россия” 29 июня, от которой депутат Заксобрания и баллотируется.

Всего Тихонова собрала 162 подписи — требуется 10% от общего числа депутатов, представляющих три четверти округов. Так работает “муниципальный фильтр”, обязательное условие участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Тихонова подала вместе с подписями отчет о финансах и бумаги о своих кандидатах в Совет Федерации. Всего СПБИК зарегистрировал 28 кандидатов в губернатора Санкт-Петербурга, но лишь три сдали подписи депутатов: Олег Капитанов от ЛДПР, Владимир Бортко от КПРФ и Надежда Тихонова.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Жириновский пригрозил Беглову предвыборной кампанией.

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