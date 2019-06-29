Пентагон научился определять людей по сердцебиению на расстоянии

Определить человека можно с 200 метров. Фото: Pixabay

Определить человека можно с 200 метров. Фото: Pixabay

Ученые смогли научиться идентифицировать личность человека с расстояния до 200 метров даже сквозь легкую одежду.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (Пентагон) создало особый лазер, который способен определить личность человека при помощи анализа сердцебиения. Об этом сообщает издание «MIT Technology Review».

Технология называется Jetson. В ней применяется лазерная виброметрия, которая помогает определять поверхность движения кожи, вызываемое сердцебиением. Технология работает на расстоянии до 200 метров.

У каждого человека есть уникальные особенности в ритме биения сердца, которые невозможно изменить. Однако распознать данные особенности нельзя через плотную одежду.

Идентифицирование личности при помощи технологии происходит в течение 30 секунд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые обучили роборуку определять опасные вещества в растворе.