В Москве зафиксирован самый холодный день за 70 лет

Температура в Москве побила рекорд, который держался последние 70 лет.

Об этом сообщает метеорологический центр «Фобос». В субботу, 29 июня, температура воздуха в столице составляла всего 11 градусов тепла. При этом, нормой для данного времени года считается температура порядка 22-23 градусов тепла.

По данным анализа показателей температуры с 1948 года установлено, что аналогичный холод в Москве наблюдался исключительно в 1996 году. Однако даже тогда температура была выше — 12,2 градуса Цельсия. В 2003 году была схожая ситуация — 13 градусов тепла.

Подобная температура свойственна для Москвы в конце сентября-начале мая. Однако никак не в конце июля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роструд напомнил жителям России о тонкостях ухода в отпуск, которые регулируются Трудовым кодексом.